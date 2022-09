AEW: Gli Young Bucks mandano segnali sui social dopo la sospensione (Di lunedì 19 settembre 2022) Gli Young Bucks finalmente rompono il silenzio in seguito alla sospensione patita dalla AEW, e lo fanno attraverso il mass media più importante del XXII secolo, i social network. Recentemente, infatti, i due hanno cambiato la biografia del loro account Twitter, aggiungendo la dicitura “Sospesi, AF”, facendo proprio riferimento al loro attuale status nella All Elite. “Quindi, siete sospesi?” “Si, ma niente di serio…” La dicitura apparsa sui social è stato il loro primo “coming out” sulla faccenda, sulla quale va ricordato che c’è il più assoluto riserbo da parte dei coinvolti. Gli Young Bucks hanno voluto cambiare, in un secondo momento, il loro status, portandolo da “Sospesi” a “Non ne sono sicuro”. Delle due l’una: o i Bucks sono sulla via ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 19 settembre 2022) Glifinalmente rompono il silenzio in seguito allapatita dalla AEW, e lo fanno attraverso il mass media più importante del XXII secolo, inetwork. Recentemente, infatti, i due hanno cambiato la biografia del loro account Twitter, aggiungendo la dicitura “Sospesi, AF”, facendo proprio riferimento al loro attuale status nella All Elite. “Quindi, siete sospesi?” “Si, ma niente di serio…” La dicitura apparsa suiè stato il loro primo “coming out” sulla faccenda, sulla quale va ricordato che c’è il più assoluto riserbo da parte dei coinvolti. Glihanno voluto cambiare, in un secondo momento, il loro status, portandolo da “Sospesi” a “Non ne sono sicuro”. Delle due l’una: o isono sulla via ...

