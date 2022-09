A Napoli si ripete il miracolo di San Gennaro | in Duomo esplode la gioia | alla celebrazione Di Maio | De Luca e Manfredi – Video

(Di lunedì 19 settembre 2022) Asi è ripetuto il prodigio del ‘’ di San. ‘Il segno del sangue ancora una volta’, sono state le parole con cui l’arcivescovo di, monsignor Domenico Battaglia, ha annunciato ai fedeli riuniti nell’avvenuta liquefazione del sangue del Santo Patrono. L’annuncio è stato dato alle ore 9.27. Le parole dell’arcivescovo sono state accolte con un lungo applauso. Ilrsi del ‘’ è letto dai fedeli come segno di buon auspicio pere la Campania. Ilavviene tre volte l’anno: il 19 settembre, giorno di San, il sabato che precede la prima domenica di maggio, e il 16 dicembre. Ad assistere alle celebrazioni c’erano il ministro degli Esteri, Luigi di ...

'Il segno del sangue, ancora una volta', le parole con cui l'arcivescovo di Napoli, monsignor Domenico Battaglia, ha annunciato nel Duomo l'avvenuta liquefazione del sangue del Santo Patrono. Quello di oggi è uno dei tre appuntamenti annuali in cui si ripete la tradizione del miracolo di San Gennaro.