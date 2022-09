A Milano viene inaugurato lo Stadio di San Siro – 19 settembre 1926 – VIDEO (Di lunedì 19 settembre 2022) Il 19 settembre 1926, a Milano, viene inaugurato lo Stadio di San Siro con un’amichevole tra Inter e Milan terminata 6-3 Il 19 settembre 1926, a Milano, viene inaugurato lo Stadio di San Siro. A tenere a battesimo l’impianto – chiamato così per via del nome del quartiere in cui sorge – un’amichevole tra Inter e Milan terminata 6-3 in favore dei nerazzurri. La struttura, in origine, era ad esclusivo utilizzo dei rossoneri. E la prima versione di San Siro, voluta dal presidente Piero Pirelli e costato 5 milioni di lire, poteva contenere 50mila spettatori dei quali circa 16mila con posti a sedere. Il Milan ha poi ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 settembre 2022) Il 19, alodi Sancon un’amichevole tra Inter e Milan terminata 6-3 Il 19, alodi San. A tenere a battesimo l’impianto – chiamato così per via del nome del quartiere in cui sorge – un’amichevole tra Inter e Milan terminata 6-3 in favore dei nerazzurri. La struttura, in origine, era ad esclusivo utilizzo dei rossoneri. E la prima versione di San, voluta dal presidente Piero Pirelli e costato 5 milioni di lire, poteva contenere 50mila spettatori dei quali circa 16mila con posti a sedere. Il Milan ha poi ...

caritas_milano : 'Se ognuno fa qualcosa, allora si può fare molto' #15settembre 1993 Don Pino Puglisi viene ucciso dalla mafia a… - Rosabianca123 : RT @marcopalears: Quindi #Conte viene a Milano e non va in piazza ma al chiuso del mercato centrale (che non è un mercato ndr). Che va beni… - stefi_bert : RT @IveserVenezia: 19 settembre 1926 A Milano, viene inaugurato lo Stadio di San Siro. A tenere a battesimo l’impianto – chiamato così per… - eia58 : RT @marcopalears: Quindi #Conte viene a Milano e non va in piazza ma al chiuso del mercato centrale (che non è un mercato ndr). Che va beni… - Hinayumm : un gruppo coreano viene a Milano ad ottobre ma non so ki cazzo siano ziocane ora mi informerò -