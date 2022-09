“A Milano sono tutti isterici”: Ornella Vanoni e lo show all’Arena di Verona | VIDEO (Di lunedì 19 settembre 2022) Ornella Vanoni è fatta così, senza filtri. Dice che quel pensa e lo fa nel modo che lei stessa crede migliore. Anche dal palco dell’Arena di Verona, davanti a centinaia di spettatori presenti in platea e davanti alle telecamere della Rai. Già la scorsa settimana, quando erano in corso le registrazioni del programma “Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e…’90”, condotto da Amadeus, la cantante si era lasciata andare in una “protesta” proprio contro il conduttore. E nel corso della puntata di questo evento musicale trasmessa da Rai1 sabato scorso, ecco la sua battuta ironica su Milano e i Milanesi. @Cinguetterai pic.twitter.com/ptvNI8rOHg — CinguettaVIDEO (@cinguettaVIDEO) September 17, 2022 Ornella Vanoni dice che a Milano “sono ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022)è fatta così, senza filtri. Dice che quel pensa e lo fa nel modo che lei stessa crede migliore. Anche dal palco dell’Arena di, davanti a centinaia di spettatori presenti in platea e davanti alle telecamere della Rai. Già la scorsa settimana, quando erano in corso le registrazioni del programma “Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e…’90”, condotto da Amadeus, la cantante si era lasciata andare in una “protesta” proprio contro il conduttore. E nel corso della puntata di questo evento musicale trasmessa da Rai1 sabato scorso, ecco la sua battuta ironica sue i Milanesi. @Cinguetterai pic.twitter.com/ptvNI8rOHg — Cinguetta(@cinguetta) September 17, 2022dice che a...

