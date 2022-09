A Forte dei Marmi primo giorno di scuola al mare per i bambini della primaria, tra scrittura sulla sabbia e l’ascolto di una storia (Di lunedì 19 settembre 2022) E' iniziata oggi l'esperienza della scuola al mare a Forte dei Marmi per i bambini di tre classi prime delle scuole elementari della “G. Carducci”, “G. Pascoli” e “Don L. Milani”. Dal 19 settembre fino al 7 ottobre gli alunni partecipanti al progetto hanno un’aula speciale: a cielo aperto e con vista privilegiata, quella del mare. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 19 settembre 2022) E' iniziata oggi l'esperienzaaldeiper idi tre classi prime delle scuole elementari“G. Carducci”, “G. Pascoli” e “Don L. Milani”. Dal 19 settembre fino al 7 ottobre gli alunni partecipanti al progetto hanno un’aula speciale: a cielo aperto e con vista privilegiata, quella del. L'articolo .

