"A cos'ha costretto il figlio": tempesta su Kate Middleton per questa foto rubata ai funerali (Di lunedì 19 settembre 2022) Nel giorno del funerale della Regina Elisabetta, le immagini dei suoi bisnipoti George e Charlotte vestiti a lutto e in lacrime hanno fatto il giro del mondo. Ma in Gran Bretagna, sui social, non mancano le polemiche nei confronti dell'erede al trono William e di sua moglie Kate Middleton, contestati per aver deciso di "costringere" i loro figli rispettivamente di 9 e 7 anni a seguire il corteo funebre a piedi, dietro al carro su cui è esposta la bara della sovrana. Della prole dei neo-principi del Galles, l'unico "esentato" è stato il piccolo Louis, di appena 4 anni. Un evento che agli occhi dei sudditi ha ricordato da vicino la scena di William e Harry adolescenti e stravolti dietro alla salma della mamma Lady Dianaa, nel 1997. Un momento pubblico se vogliamo ancora più tragico e che, come confessato da Harry, ha segnato per sempre la loro ...

