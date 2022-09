A che ora iniziano i Funerali della Regina Elisabetta II: l’orario d’inizio della cerimonia (Di lunedì 19 settembre 2022) A che ora iniziano i Funerali della Regina Elisabetta II, in programma oggi – lunedì 19 settembre 2022 – a Londra? La cerimonia funebre inizierà alle ore 11 locali (le 12 in Italia). La cerimonia si svolgerà presso l’abbazia di Westminster, dove la salma della sovrana sarà portata in processione, per poi. concludersi con la sepoltura privata presso la Cappella di San Giorgio. Alle ore 10,45 (locali) la bara della Regina verrà trasportata all’Abbazia di Westminster, spostata su un carro militare trainato da giovani militari della Marina, invece dei cavalli. La processione, guidata da re Carlo, insieme ai membri ... Leggi su tpi (Di lunedì 19 settembre 2022) A che oraII, in programma oggi – lunedì 19 settembre 2022 – a Londra? Lafunebre inizierà alle ore 11 locali (le 12 in Italia). Lasi svolgerà presso l’abbazia di Westminster, dove la salmasovrana sarà portata in processione, per poi. concludersi con la sepoltura privata presso la Cappella di San Giorgio. Alle ore 10,45 (locali) la baraverrà trasportata all’Abbazia di Westminster, spostata su un carro militare trainato da giovani militariMarina, invece dei cavalli. La processione, guidata da re Carlo, insieme ai membri ...

marattin : Contratto o non contratto, penali o non penali, ci sono dei limiti (anche di dignità) che non possono essere supera… - riotta : I negatori di Bucha che dicono ora? Silenzio. Che pena. - FBiasin : Il doppio cambio alla mezz’ora (perché?), #Correa per #Dzeko (il più bravo davanti), la decisione di togliere il mi… - QLexPipiens : RT @EmiliaUA: Eccolo, ho trovato un po' di tempo e l'ho ritrovato: lo dedico a tutti coloro che ORA dichiarano che MAI NESSUNO ha dichiarat… - alex_antony17 : RT @eleginnytea: @EnricoLetta @BeppeSala @matteoricci @gualtierieurope @matteolepore @lorusso_stefano @DarioNardella @Antonio_Decaro @giorg… -