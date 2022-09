Zelensky, orrore senza fine: trovate oltre 10 stanze per la tortura nelle città e nei villaggi liberati (Di domenica 18 settembre 2022) L’orrore della guerra in Ucraina non ha fine. oltre dieci stanze per le torture sono state trovate nelle città e i villaggi liberati dalla controffensiva di Kiev nell’oblast di Kharkiv. A denunciarlo è il presidente Volodymyr Zelensky nel suo consueto discorso video notturno. Un messaggio al Paese che gronda dolore e sangue. Messaggio choc di Zelensky: “oltre 10 stanze per la tortura trovate nelle città e nei villaggi liberati” nelle aree liberate della regione di Kharkiv, sono state trovate oltre dieci ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 18 settembre 2022) L’della guerra in Ucraina non hadieciper le torture sono statee idalla controffensiva di Kiev nell’oblast di Kharkiv. A denunciarlo è il presidente Volodymyrnel suo consueto discorso video notturno. Un messaggio al Paese che gronda dolore e sangue. Messaggio choc di: “10per lae neiaree liberate della regione di Kharkiv, sono statedieci ...

