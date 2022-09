Woody Allen e il ritiro dalla regia: “Wasp 22 sarà il mio ultimo film” (Di domenica 18 settembre 2022) (Adnkronos) – Woody Allen ha ribadito il suo proposito di ritirarsi dalla regia, dopo l’uscito del suo prossimo film. Il regista 86enne ha spiegato che il suo progetto è quello di dedicarsi alla scrittura di un romanzo. Le riprese del prossimo film di Allen, ‘Wasp 22’, inizieranno a Parigi nelle prossime settimane e in un’intervista al quotidiano spagnolo ‘La Vanguardia’, il regista ha spiegato: “La mia idea, in linea di principio, è quella di non fare più film e concentrarmi sulla scrittura”, aggiungendo che un il romanzo sarà il suo prossimo progetto. All’inizio di quest’anno, il regista aveva già ammesso che la sua passione per il cinema aveva iniziato a svanire. Parlando con Alec Baldwin su Instagram Live, ... Leggi su italiasera (Di domenica 18 settembre 2022) (Adnkronos) –ha ribadito il suo proposito di ritirarsi, dopo l’uscito del suo prossimo. Il regista 86enne ha spiegato che il suo progetto è quello di dedicarsi alla scrittura di un romanzo. Le riprese del prossimodi, ‘22’, inizieranno a Parigi nelle prossime settimane e in un’intervista al quotidiano spagnolo ‘La Vanguardia’, il regista ha spiegato: “La mia idea, in linea di principio, è quella di non fare piùe concentrarmi sulla scrittura”, aggiungendo che un il romanzoil suo prossimo progetto. All’inizio di quest’anno, il regista aveva già ammesso che la sua passione per il cinema aveva iniziato a svanire. Parlando con Alec Baldwin su Instagram Live, ...

