SkyTG24 : #WoodyAllen ha deciso di mettere la parola fine alla sua lunga e brillante carriera lunga cinque decenni… - SkyTG24 : Woody Allen annuncia il ritiro dalle scene, il prossimo sarà il suo ultimo film - LaStampa : Woody Allen dà l’addio al cinema: “Il prossimo sarà il mio ultimo film” - ilpost : Woody Allen dice che dopo il prossimo film si ritirerà dal cinema - Claudestar2012 : RT @Agenzia_Ansa: Woody Allen conferma l'intenzione di dire addio alla regia, dopo la realizzazione del suo ultimo film Wasp 22, le cui rip… -

Dopo i ruoli in 'Lady Bird' di Greta Gerwig, 'Un giorno di pioggia a New York' die 'The French Dispatch' di Wes Anderson, è arrivata la consacrazione mainstream nel blockbuster di ...Lo abbiamo visto nel kolossal Dune , nei film indipendenti Lady Bird e Beautiful Boy , in Piccole Donne , French Dispatch e nel film diUn Giorno di Pioggia a New York . Tutti lo vogliono ...Il regista americano Woody Allen ha annunciato che a breve girerà il suo ultimo film, intitolato Wasp 22, ambientato a Parigi, e poi si ritirerà per dedicare più tempo alla scrittura. Allen lo ha ...Una delle poche certezze del cinema era un film all'anno del maestro Woody Allen. Con Wasp 22 saremo destinati a dire addio a Woody come regista per il ...