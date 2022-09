Wärtsilä | l’ennesima delocalizzazione contro l’Italia

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 18 settembre 2022) Roma, 18 set – A che punto è la vertenza? L’azienda finlandese due mesi fa ha annunciato la volontà di cessare l’attività produttiva nell’impianto di Bagnoli della Rosandra (Trieste) con conseguenti 451 esuberi per ritornare in Finlandia. Unache pesa moltissimo sul piano occupazionale, ma che ha anche un forte valore simbolico. Si tratta delsocietà che prende i soldi e poi scappa all’estero. Andiamo con ordine.in ItaliaItalia è parte integrante della società finlandeseCorporation, leader nella fornitura di soluzioni per la generazione di energia, pensate per l’intero ciclo di vita degli impianti per il settore marino e terrestre. Nel 1997 il Gruppoacquisisce una quota delle azioni di GMT ...