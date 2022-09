Volley femminile, l’Italia si avvicina ai Mondiali: martedì si vola in Olanda, sabato l’esordio. Le tappe delle azzurre (Di domenica 18 settembre 2022) l’Italia sta facendo il conto alla rovescia per i Mondiali 2022 di Volley femminile, che andranno in scena tra Polonia e Olanda dal 23 settembre al 15 ottobre. La nostra Nazionale si presenta con grandi ambizioni alla rassegna iridata, con l’obiettivo di migliorare l’argento conquistato quattro anni fa. Le Campionesse d’Europa e vincitrici della Nations League hanno disputato ben sette amichevoli di avvicinamento nelle ultime settimane, battendo nettamente la Serbia nell’ultimo test a Napoli. Il CT Davide Mazzanti ha diramato le convocazioni e ha confermato le 14 giocatrici che sono state grandi protagoniste nell’ultimo anno. Volley femminile, le convocate dell’Italia per i Mondiali. Paola Egonu guida 14 ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022)sta facendo il conto alla rovescia per i2022 di, che andranno in scena tra Polonia edal 23 settembre al 15 ottobre. La nostra Nazionale si presenta con grandi ambizioni alla rassegna iridata, con l’obiettivo di migliorare l’argento conquistato quattro anni fa. Le Campionesse d’Europa e vincitrici della Nations League hanno disputato ben sette amichevoli dimento nelle ultime settimane, battendo nettamente la Serbia nell’ultimo test a Napoli. Il CT Davide Mazzanti ha diramato le convocazioni e ha confermato le 14 giocatrici che sono state grandi protagoniste nell’ultimo anno., le convocate delper i. Paola Egonu guida 14 ...

