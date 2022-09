VIDEO Farfalle Campionesse del Mondo con i 5 cerchi: l’esercizio dell’Italia, poi l’argento con palle e nastri (Di domenica 18 settembre 2022) Le Farfalle si sono laureate Campionesse del Mondo con i cinque cerchi. Alessia Maurelli e compagne si sono riscattate dopo il deludente quarto posto nel concorso generale, riuscendo a conquistare una pregevole medaglia d’oro nelle Finali di Specialità (prove non olimpiche). Le ragazze di Emanuela Maccarani si sono poi messe al collo la medaglia d’argento con i nastri e le palle, l’esercizio misto che due giorni fa era costato il podio nell’all-around. Di seguito i VIDEO degli esercizi delle Farfalle ai Mondiali di ginnastica ritmica. VIDEO ITALIA AI MONDIALI DI GINNASTICA RITMICA VIDEO: Farfalle Campionesse DEL Mondo CON I 5 ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022) Lesi sono laureatedelcon i cinque. Alessia Maurelli e compagne si sono riscattate dopo il deludente quarto posto nel concorso generale, riuscendo a conquistare una pregevole medaglia d’oro nelle Finali di Specialità (prove non olimpiche). Le ragazze di Emanuela Maccarani si sono poi messe al collo la medaglia d’argento con ie lemisto che due giorni fa era costato il podio nell’all-around. Di seguito idegli esercizi delleai Mondiali di ginnastica ritmica.ITALIA AI MONDIALI DI GINNASTICA RITMICADELCON I 5 ...

