VIDEO Fabio Quartararo, caduta GP Aragon: tamponato Marquez, colpo pesante per il Mondiale (Di domenica 18 settembre 2022) Fabio Quartararo è caduto rovinosamente a terra nelle battute iniziali del GP di Aragon 2022, tappa del Mondiale MotoGP andata in scena sull’omonimo circuito spagnolo. Il Campione del Mondo è scattato dalla sesta piazzola, ma la sua partenza non è stata delle migliori è dopo le prime due curve si è trovato intruppato nella bagarre. Proprio in quel frangente è accaduto l’episodio che ha condizionato la gara e che sarà determinante per l’intero campionato. Marc Marquez ha perso il posteriore in uscita di curva, ha sbandando e ha perso la linea, dietro aveva Fabio Quartararo e il francese ha centrato in pieno la Honda dello spagnolo. Il leader del Mondiale è così stato scalzato dalla propria Yamaha ed è volato a terra. Fortunatamente non ci sono state ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022)è caduto rovinosamente a terra nelle battute iniziali del GP di2022, tappa delMotoGP andata in scena sull’omonimo circuito spagnolo. Il Campione del Mondo è scattato dalla sesta piazzola, ma la sua partenza non è stata delle migliori è dopo le prime due curve si è trovato intruppato nella bagarre. Proprio in quel frangente è accaduto l’episodio che ha condizionato la gara e che sarà determinante per l’intero campionato. Marcha perso il posteriore in uscita di curva, ha sbandando e ha perso la linea, dietro avevae il francese ha centrato in pieno la Honda dello spagnolo. Il leader delè così stato scalzato dalla propria Yamaha ed è volato a terra. Fortunatamente non ci sono state ...

