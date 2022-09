Verissimo, Romina Carrisi parla della scomparsa della sorella Ylenia (Di domenica 18 settembre 2022) Proprio di recente, nelle prime puntate della nuova stagione, sono state protagoniste le figlie di Al Bano e Romina. Verissimo è sicuramente un programma longevo di Mediaset che, nel corso… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 18 settembre 2022) Proprio di recente, nelle prime puntatenuova stagione, sono state protagoniste le figlie di Al Bano eè sicuramente un programma longevo di Mediaset che, nel corso… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Methamorphose30 : RT @Mifi60: Inizialmente non simpatizzavo con romina e le sue figlie, ma negli ultimi anni ho capito che hanno vissuto un dolore grandissim… - marinellapastor : RT @Saverio_94: Romina Power. Ancora. Ancora. Ancora. Basta. Basta. Basta. #Amici22 #Verissimo - infoitcultura : “Verissimo”, Romina Carrisi e il dolore della scomparsa di Ylenia: “Una ferita che non si rimargina” - annarita_raiola : RT @giuseppe_alto: Romina Power 'tira le orecchie' a Silvia Toffanin per una domanda #rominapower #verissimo #albano #PUGLIA - Francy11412804 : RT @MilordMary: Non è mai vano ascoltare Romina Power e le sue figlie dopo averle ascoltate ti rimane sempre qualcosa di bello e di buono d… -