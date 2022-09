Verissimo | anticipazioni puntata domenica 18 settembre 2022 | chi sono gli ospiti di oggi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 18 settembre 2022) Dopo il debutto di ieri e il successo della, torna l’appuntamento dellacon, che vede alla conduzione come sempre la padrona di casa Silvia Toffanin. In studio tanti, che si racconteranno a cuore aperto tra vita privata e carriera. Chiglididici sarà la prima intervista per Romina Power con le figlie Crystel e Romina Carrisi. Prima apparizione in tv anche per la nuova coppia di opinioniste del GF VIP: Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Il racconto di Elodie e Renato Zero Da Silvia Toffanin anche Renato Zero, che torna a calcare il palco del Circo Massimo dopo alcuni anni di assenza. E ci sarà anche Elodie, da cantante ad attrice nel film ...