Vergogna a San Siro, cori durante il minuto di silenzio per l’alluvione nelle Marche (Di domenica 18 settembre 2022) Episodio vergognoso accaduto a San Siro, poco prima del fischio d’inizio di Milan-Napoli. In occasione del minuto di silenzio per ricordare le vittime della tragica alluvione nelle Marche, parte degli spettatori ha intonato dei cori. Immediati i fischi da parte del resto del pubblico, che ha provato ad invitarli a comportarsi correttamente, ma purtroppo tali cori sono andati avanti per quasi 30 secondi buoni. Milan-Napoli comincia dunque nel segno di un episodio deprecabile e continua con i soliti cori contro i napoletani che si sono chiaramente ascoltati nei primi minuti di gara. Nello specifico, si sono sentiti cori di discriminazione territoriale oltre che quelli sul Vesuvio. “il Vesuvio esploderà”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 18 settembre 2022) Episodio vergognoso accaduto a San, poco prima del fischio d’inizio di Milan-Napoli. In occasione deldiper ricordare le vittime della tragica alluvione, parte degli spettatori ha intonato dei. Immediati i fischi da parte del resto del pubblico, che ha provato ad invitarli a comportarsi correttamente, ma purtroppo talisono andati avanti per quasi 30 secondi buoni. Milan-Napoli comincia dunque nel segno di un episodio deprecabile e continua con i soliticontro i napoletani che si sono chiaramente ascoltati nei primi minuti di gara. Nello specifico, si sono sentitidi discriminazione territoriale oltre che quelli sul Vesuvio. “il Vesuvio esploderà”. L'articolo ilNapolista.

