Vela | Europei 470 | bronzo per Giacomo Ferrari e Bianca Caruso

(Di domenica 18 settembre 2022) Medaglia dipernel Campionato Europeo della classe olimpica 470 Mixed. La gara svoltasi sulle acque di Cesme, in Turchia, l’equipaggio azzurro è risalito fino alla terza posizione nell’ultimo giorno di Gold Fleet sfruttando bene il vento da terra rafficato.ha commentato così la terza posizione del podio:“Abbiamo lavorato per performare in questi momenti. Prendere una medaglia al Campionato Europeo era un nostro obiettivo e ci siamo riusciti. Con il nostro allenatore Andrea Mannini stiamo facendo un percorso di miglioramento e i risultati si stanno vedendo. Siamo molto soddisfatti del nostro”. Oro per gli svedesi Anton Dahlberg e Lovisa Karlsson,invece per gli spagnoli Jordi Xammar ...

sportface2016 : #Vela, #Europei470: bronzo per #GiacomoFerrari e #BiancaCaruso - PressMareItalia : #MedalRace che conferma le posizioni di testa: sorridono per l'#Italia #Ferrari – #Caruso che #concludonolaregata i… - federvela : Qui il comunicato completo ?? ?? - NAVIGAMUS : NAVIGAMUS BLOG A VELA: 2022 Campionati Europei 470: domani medal race, Fe... - AGR_web : Vela, Campionati Europei 470, domani il medal race, equipaggio italiano con vista medaglia Ultimo giorno di Gold Fl… -

Buoni riscontri invece per Elena Berta/Bruno Festo , che salgono al 19° posto assoluto grazie ad uno score di 16 - 4 pagando però un gap di 31 punti dalla zona qualificazione per la Medal Race. Più ...Più indietro gli altri italiani. Elena Berto e Bruno Festo hanno recuperato qualche posizione e si trovano ora al 22° posto (20° per quanto riguarda le coppie europee) con 68 punti netti (a - 28 dalla ...Medal Race che conferma le posizioni di testa: sorridono per l'Italia Ferrari – Caruso che concludono la regata in quarta posizione e conquistano il bronzo continentale ...Scatta il Mondiale a Wollongong, in Australia. A partire dall'1.35 toccherà alle donne, con le azzurre Arianna Fidanza e Vittoria Guazzini. Dalle 5.40 gli uomini con il terzetto formato da Domenico Af ...