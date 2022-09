Valencia, tre squadre su Gaya: c'è un'italiana (Di domenica 18 settembre 2022) Secondo Fichajes.net, Inter, Atletico Madrid e Barcellona sono interessate a Gaya, che è in scadenza di contratto nel 2023 col Valenc... Leggi su calciomercato (Di domenica 18 settembre 2022) Secondo Fichajes.net, Inter, Atletico Madrid e Barcellona sono interessate a, che è in scadenza di contratto nel 2023 col Valenc...

sportli26181512 : Valencia, tre squadre su Gaya: c'è un'italiana: Secondo - MilanWorldForum : Gattuso: già tre KO col Valencia. Le news QUI -) - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: Gattuso fuori non ingrana: Valencia ko anche col Rayo (tre sconfitte su 5 in Liga) - ETGazzetta : Gattuso fuori non ingrana: Valencia ko anche col Rayo (tre sconfitte su 5 in Liga) - apuntobracco : Il Valencia fatica tantissimo a leggere i movimenti tra le linee di Trejo, che già in almeno tre occasioni ha saput… -