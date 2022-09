Usa l’auto privata come un taxi in giro per la Capitale: fermato abusivo (Di domenica 18 settembre 2022) Roma – Durante i consueti controlli sul servizio di trasporto pubblico non di linea, una pattuglia della Polizia Locale ha fermato un uomo che, a bordo di un’auto bianca, riprodotta in modo da apparire come un taxi regolare, con tanto di contrassegno luminoso con scritta “taxi” sul tetto del veicolo, era intento a svolgere l’attività in forma abusiva. Il conducente aveva appena fatto salire a bordo della Fiat Multipla tre turisti stranieri, quando è stato fermato nei pressi di via del Corso dagli agenti del reparto Squadra Vetture del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico), nell’ambito delle verifiche mirate a contrastare le condotte irregolari nel settore del trasporto pubblico non di linea, oltreché a tutelare gli utenti da forme di raggiri. Gli operanti, una volta fermato il ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 18 settembre 2022) Roma – Durante i consueti controlli sul servizio di trasporto pubblico non di linea, una pattuglia della Polizia Locale haun uomo che, a bordo di un’auto bianca, riprodotta in modo da apparireunregolare, con tanto di contrassegno luminoso con scritta “” sul tetto del veicolo, era intento a svolgere l’attività in forma abusiva. Il conducente aveva appena fatto salire a bordo della Fiat Multipla tre turisti stranieri, quando è statonei pressi di via del Corso dagli agenti del reparto Squadra Vetture del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico), nell’ambito delle verifiche mirate a contrastare le condotte irregolari nel settore del trasporto pubblico non di linea, oltreché a tutelare gli utenti da forme di raggiri. Gli operanti, una voltail ...

