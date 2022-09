Uomini e Donne news | Eugenio Colombo shock contro Francesca Del Taglia | “Sono schifato!”

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 18 settembre 2022) Da tempo si rumoreggia cheDelfossero in crisi, ma finora non era mai arrivata alcuna conferma ufficiale. Poco fa, invece, l’ex tronista disi è sfogato su Instagram e ha usato parole durissimela (ex?) compagna, nonché madre dei suoi due figli Zeno e Brando. Parole che lasciano intendere un tradimento o comunque una grave mancanza di rispetto da parte di lei., Roberta Di Padua con un famoso cavaliere: “Innamoratissimi” La dama del trono over, da poco rientrata in trasmissione, sembrerebbe aver già trovato l'amore (e lui è un ex di Ida Platano) ...