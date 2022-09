Uomini e Donne, Eugenio Colombo rincara la dose contro Francesca Del Taglia e svela il vero motivo della loro rottura: “Lo schifo!” (Di domenica 18 settembre 2022) Continua il botta e risposta tra Francesca Del Taglia e Eugenio Colombo. Dopo lo sfogo di Eugenio e le conseguenti parole dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è stato nuovamente l’ex tronista, pochi minuti fa, a spiegare ai suoi fan quanto accaduto, lanciando una pesante accusa all’ormai ex compagna: Scrivo questo solo per spiegare alcune cose… io e Francesca eravamo in crisi e il viaggio per Rodi era già stato programmato da tempo per lavoro… ci serviva per capire ancora meglio se si poteva recuperare il rapporto. Appena tornati abbiamo saputo di un problema gravissimo della nostra cagnolino. La signorina fregandosene di tutto è stata 3 giorni in hotel con qualcuno. Questo è lo schifo. Inutile che scrive che era ... Leggi su isaechia (Di domenica 18 settembre 2022) Continua il botta e risposta traDel. Dopo lo sfogo die le conseguenti parole dell’ex corteggiatrice di, è stato nuovamente l’ex tronista, pochi minuti fa, a spiegare ai suoi fan quanto accaduto, lanciando una pesante accusa all’ormai ex compagna: Scrivo questo solo per spiegare alcune cose… io eeravamo in crisi e il viaggio per Rodi era già stato programmato da tempo per lavoro… ci serviva per capire ancora meglio se si poteva recuperare il rapporto. Appena tornati abbiamo saputo di un problema gravissimonostra cagnolino. La signorina freganne di tutto è stata 3 giorni in hotel con qualcuno. Questo è lo schifo. Inutile che scrive che era ...

robersperanza : L’allarme di stamattina è fortunatamente rientrato. Voglio solo dire grazie a tutte le donne e gli uomini del Mini… - LaStampa : 7 giorni al voto - Silvio e le donne, Giuseppi e i 'mezzi uomini': questa politica fa solo avanspettacolo - Pontifex_it : Di fronte al mistero dell’infinito che ci sovrasta e ci attira, le religioni ci ricordano che siamo creature: non s… - robgar80 : RT @colvieux: So che è argomento difficile ma la presunta innocenza è civiltà. Vale per tutt?. Tutela noi donne e anche gli uomini innocent… - Gnessy_00 : RT @fracco_: Gli uomini sono innocenti fino a prova contraria. Le donne sono bugiarde fino a prova contraria. -