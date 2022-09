Uomini e Donne anticipazioni | rissa sfiorata | la dura reazione di Maria De Filippi

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 18 settembre 2022)Deha perso la pazienza. Nel corso di una delle registrazioni di questa stagione di, che vedremo in onda a breve su Canale 5, a partire dal prossimo 20 settembre 2022, la conduttrice ha posto fine a una violenta discussione tra Riccardo Guarnieri e un cavaliere appena arrivato – che stavano quasi per arrivare allo scontro fisico – costringendoli non solo a scusarsi col pubblico, ma anche a stringersi la mano. Cosa che hanno fatto, ma a malincuore., le tre troniste che hanno fatto la storia del programma Sono tre le protagoniste del talk show diDeche sono rimaste nel cuore dei fan del programma ...