Uomini e Donne, Andrea Nicole e Ciprian Aftim si sono lasciati? Le ultime novità (Di domenica 18 settembre 2022) Un'altra coppia nata del dating show di Uomini e Donne sarebbe in fase di rottura. Ci sarebbe infatti una crisi profonda tra l'ex tronista Andrea Nicole Conte e l'ex corteggiatore Ciprian Aftim, insieme dal dicembre 2021, meno di un anno, quando Nicole ha deciso di lasciare il programma accanto al 29enne di origine rumena con il quale è andata subito a convivere nella capitale. Leggi anche: Da Uomini e Donne al GF VIP: Andrea Nicole Conte sarà una nuova concorrente? L'inizio della crisi I rumor andavano avanti da tempo ma oggi, secondo la ricostruzione de Il Vicolo delle News, non ci sono più dubbi. Nicole infatti ad agosto è stata in Puglia dalla nonna, all'inizio ...

