Unione Comuni Modenesi | Concorso per 1 Specialista Tecnico

L'Unione dei Comuni Modenesi Area Nord di Medolla ha indetto un Concorso Pubblico per l'assunzione di 1 Figura Professionale come Specialista Tecnico, per il servizio struttura tecnica sismica, categoria D. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo determinato. Bando di Concorso E' indetto avviso di selezione pubblica, mediante prova selettiva, per la copertura, con contratto di lavoro a tempo determinato, di alta specializzazione, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, di un posto di Specialista Tecnico, categoria professionale D, posizione economica D1, da assegnare al servizio struttura tecnica sismica Unione

