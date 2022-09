Ungheria, Ue propone di bloccare un terzo di fondi coesione (7,5 md) (Di domenica 18 settembre 2022) La Commissione europea propone di adottare misure contro l`Ungheria per il mancato rispetto dello Stato di diritto che mette al rischio il bilancio comunitario. In questa fase propone la sospensione del 65% degli impegni su tre programmi delle politiche di coesione, che secondo quanto spiegato dal commissario Ue al Bilancio Johannes Hahn ammontano complessivamente a 7,5 miliardi di euro, un terzo di tutti i fondi di coesione per l'Ungheria. Ora il Consiglio ha un mese per decidere se procedere a maggioranza qualificata, con la possibilità di estendere questa fase decisionale di altri due mesi. Leggi su ilfogliettone (Di domenica 18 settembre 2022) La Commissione europeadi adottare misure contro l`per il mancato rispetto dello Stato di diritto che mette al rischio il bilancio comunitario. In questa fasela sospensione del 65% degli impegni su tre programmi delle politiche di, che secondo quanto spiegato dal commissario Ue al Bilancio Johannes Hahn ammontano complessivamente a 7,5 miliardi di euro, undi tutti idiper l'. Ora il Consiglio ha un mese per decidere se procedere a maggioranza qualificata, con la possibilità di estendere questa fase decisionale di altri due mesi.

