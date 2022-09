Ungheria, la Commissione europea propone la sospensione del 65% dei fondi di coesione: 7,5 miliardi. Il nodo sulla giustizia (Di domenica 18 settembre 2022) Ungheria nel mirino di Bruxelles dopo la condanna da parte del Parlamento europeo. a Commissione europea propone “una sospensione del 65% degli impegni per tre programmi operativi nell’ambito della politica di coesione” e un “divieto di assumere impegni legali con i fondi di interesse pubblico per programmi attuati in gestione diretta e indiretta”. La decisione dell’esecutivo comunitario di riferisce all’applicazione del meccanismo sulle condizionalità dello stato di diritto. Si tratta di 7,5 miliardi, un terzo di tutti i fondi per la coesione destinati a Budapest. “Questa fase – spiega la Commissione in una nota – si basa su un intenso dialogo tra la Commissione e le autorità ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022)nel mirino di Bruxelles dopo la condanna da parte del Parlamento europeo. a“unadel 65% degli impegni per tre programmi operativi nell’ambito della politica di” e un “divieto di assumere impegni legali con idi interesse pubblico per programmi attuati in gestione diretta e indiretta”. La decisione dell’esecutivo comunitario di riferisce all’applicazione del meccanismo sulle condizionalità dello stato di diritto. Si tratta di 7,5, un terzo di tutti iper ladestinati a Budapest. “Questa fase – spiega lain una nota – si basa su un intenso dialogo tra lae le autorità ...

davcarretta : ??La Commissione europea propone di sospendere il 65 per cento di tre programmi operativi dei fondi della coesione p… - RobTallei : +++ La Commissione europea propone la sospensione di parte dei fondi di coesione per l'Ungheria +++ - pietroraffa : === La Commissione europea propone di tagliare del 65% i finanziamenti all'Ungheria di Orban in tre programmi chiave. Ottima notizia! - gaesab1974 : RT @davcarretta: ??La Commissione europea propone di sospendere il 65 per cento di tre programmi operativi dei fondi della coesione per l'Un… - SimoneSecci1 : RT @pietroraffa: === La Commissione europea propone di tagliare del 65% i finanziamenti all'Ungheria di Orban in tre programmi chiave. Ott… -