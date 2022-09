Ungheria: Gentiloni, “Difendiamo lo Stato di diritto e il bilancio dell’Ue” (Di domenica 18 settembre 2022) BRUXELLES – “Oggi la Commissione Europea ha proposto di sospendere una parte dei Fondi di coesione per l’Ungheria. Difendiamo i valori dello Stato di diritto e proteggiamo il bilancio comune europeo. Le autorità ungheresi sono chiamate a rispondere con misure correttive concrete”. E’ quanto ha scritto sul suo account Twitter il commissario per l’economia Paolo Gentiloni (foto), ex presidente del consiglio italiano. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 18 settembre 2022) BRUXELLES – “Oggi la Commissione Europea ha proposto di sospendere una parte dei Fondi di coesione per l’i valori dellodie proteggiamo ilcomune europeo. Le autorità ungheresi sono chiamate a rispondere con misure correttive concrete”. E’ quanto ha scritto sul suo account Twitter il commissario per l’economia Paolo(foto), ex presidente del consiglio italiano. L'articolo L'Opinionista.

