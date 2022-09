Un sito, un sito di news, un sito di info online. Come Fanpage è stato delegittimato dopo l’articolo sulle molestie in Senato (Di domenica 18 settembre 2022) La vicenda è nota. Fanpage, testata giornalistica (capiremo in seguito perché è bene fare questa precisazione), ha raccontato la storia di una donna che ha rivelato di aver subito molestie da un Senatore. Né della donna, né del Senatore – all’interno della vicenda raccolta da Fanpage – sono stati citati i nomi. Un giorno dopo la pubblicazione dell’inchiesta, Carlo Calenda ha puntato il dito contro «un sito» che avrebbe «usato una mezza foto per far riconoscere il Senatore in questione». LEGGI ANCHE > Fanpage si chiede perché nessuna tv che si occupa di Lobby Nera abbia invitato suoi giornalisti Accuse a Fanpage dopo l’inchiesta sulle ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 18 settembre 2022) La vicenda è nota., testata giornalistica (capiremo in seguito perché è bene fare questa precisazione), ha raccontato la storia di una donna che ha rivelato di aver subitoda unre. Né della donna, né delre – all’interno della vicenda raccolta da– sono stati citati i nomi. Un giornola pubblicazione dell’inchiesta, Carlo Calenda ha puntato il dito contro «un» che avrebbe «usato una mezza foto per far riconoscere ilre in questione». LEGGI ANCHE >si chiede perché nessuna tv che si occupa di Lobby Nera abbia invitato suoi giornalisti Accuse al’inchiesta...

