Ultime Notizie – Sanità | Congresso Nazionale Acoi per la prima volta in Trentino

(Di domenica 18 settembre 2022) Ha preso il via a Riva del Garda “Orgogliosi di essere chirurghi, verso la migliore performance” il 40°dell’Associazione chirurghi ospedalieri italiani (), un appuntamento che vede la partecipazione di oltre 1.800 chirurghi ospedalieri da tutta Italia che si confronteranno in 63 sessioni scientifiche in programma. Alla cerimonia di apertura hanno partecipato Mario Tonina (VicePresidente della Provincia Autonoma di Trento), Achille Spinelli (Assessore allo Sviluppo Economico, Ricerca e Lavoro della Provincia Autonoma di Trento) e il Sindaco di Riva del Garda Cristina Santi. Presidente di questa 40° edizione è Giuseppe Tirone che ha spiegato: “Sono onorato di ospitare la 40° edizione deldi. Ringrazio, in modo particolare, tutte le autorità presenti e sono ...

sole24ore : ?? Il presidente ucraino Zelensky ha detto che i lavori di esumazione a Izyumhanno fatto emergere nuove prove delle… - SkyTG24 : Morte Regina Elisabetta, Harry e Meghan 'disinvitati' al ricevimento. LIVE - CarloCalenda : Nelle ultime settimane la stampa diventerà sempre più partigiana. Questa è @repubblica oggi. Eppure ieri migliaia d… - corgiallorosso : LIVE Roma-Atalanta 0-1 (35' Scalvini) – 59' Angolo Atalanta, salvataggio sulla linea di Abraham - junews24com : Highlights e Gol Monza Juve: le immagini del match dell'U-Power - VIDEO - -

Il Sole 24 ORE

Putin attaca le sanzioni: 'In atto trasformazioni globali irreversibili'. Anche Erdogan chiede che le ostilità finiscano 'al più presto'. Ma Zelensky chiude: 'La Russia ha ripetuto a Izyum quello che ...Il premier, in conferenza stampa, dopo l'approvazione all'unanimità del dl Aiuti ter da parte del Consiglio dei ministri: 'C'è chi parla coi russi di nascosto. Le sanzioni funzionano, non condivido la ... Ucraina ultime notizie. Izium, due settimane per esumare corpi fosse comuni (Inter-News) Ne parlano anche altri media Non va bene, è chiaro che lì qualcuno che aiuta Inzaghi gli deve dire aspetta un secondo» Sembra Mai Dire Gol e da calciatori cosi bravi non te lo aspetti.Continuano ad alternarsi i saliscendi sui listini americani che non sembrano conoscere mezze misure. L’ultima settimana il Nasdaq ha perso il 5,5% e l’S&P 500 il 4,8%: l’area Usa è quella che ha ...