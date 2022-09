Ultime Notizie – Morta Graziella Pagano, l’addio: “Cari Compagni, la mia battaglia finisce qui” (Di domenica 18 settembre 2022) “Cari Amici, Cari Compagni la mia battaglia finisce qui. Prima di ‘passare dall’altra parte’, vi lascio un grande abbraccio e un ringraziamento sincero”. Inizia così la lettera d’addio affidata al figlio Lorenzo e pubblicata oggi sulla pagina Facebook di Graziella Pagano, ex senatrice, candidata alla Camera con il Terzo Polo e autrice della prima bozza dei Dico, scomparsa dopo una lunga malattia. “In questi anni – scrive Pagano – non mi avete mai fatto sentire sola e ho sempre sentito forte il vostro affetto e la vostra vicinanza. Anche per questo ho accettato di candidarmi. Non per tornare, ma per rappresentare una comunità. Alla quale sentivo di appartenere. Donne e Uomini giovani e meno giovani che mi hanno permesso di fare quello che ho fatto, in ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 18 settembre 2022) “Amici,la miaqui. Prima di ‘passare dall’altra parte’, vi lascio un grande abbraccio e un ringraziamento sincero”. Inizia così la lettera d’addio affidata al figlio Lorenzo e pubblicata oggi sulla pagina Facebook di, ex senatrice, candidata alla Camera con il Terzo Polo e autrice della prima bozza dei Dico, scomparsa dopo una lunga malattia. “In questi anni – scrive– non mi avete mai fatto sentire sola e ho sempre sentito forte il vostro affetto e la vostra vicinanza. Anche per questo ho accettato di candidarmi. Non per tornare, ma per rappresentare una comunità. Alla quale sentivo di appartenere. Donne e Uomini giovani e meno giovani che mi hanno permesso di fare quello che ho fatto, in ...

