Ultime Notizie – Morta Graziella Pagano, ex senatrice autrice della prima bozza sui Dico (Di domenica 18 settembre 2022) Si è spenta dopo aver combattuto contro una lunga malattia Graziella Pagano, già senatrice eletta con i Ds nel '92 e poi per quattro legislature fino al 2006, attualmente candidata alla Camera per il Terzo polo nel collegio plurinominale di Napoli. La notizia è stata confermata da ambienti di Italia Viva, il partito di cui attualmente faceva parte. Pagano è stata consigliera comunale dal 1987 al 1992. Poi senatrice e nel secondo governo Prodi è stata consigliere politico del presidente del Consiglio, delegata ai Rapporti con il Parlamento e alle Pari opportunità. Dal 2008 al 2009 è stata europarlamentare, subentrando ad Alfonso Andria. Dal 2010 al 2011 è stata anche assessore al Turismo, ai Grandi eventi e ai rapporti con le municipalità a Napoli, nella Giunta guidata da Rosa Russo Iervolino.

