Ultime Notizie – Covid oggi Italia, 12.082 contagi e 32 morti: bollettino 18 settembre (Di domenica 18 settembre 2022) Sono 12.082 i nuovi contagi da coroanvirus in Italia oggi, 18 settembre 2022, secondo numeri e dati – regione per regione – del bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati altri 32 morti. I tamponi processati, tra molecolari e antigenici, sono 97.091 e fanno rilevare un tasso di positività pari al 12,4%. Sale il numero dei pazienti in terapia intensiva, 157 in totale e 7 in più di ieri, mentre calano i ricoveri ordinari che in totale sono 3.420, 54 in meno di ieri. Covid Italia, I NUMERI REGIONE PER REGIONE Lazio – Sono 1.492 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 18 settembre 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 18 settembre 2022) Sono 12.082 i nuovida coroanvirus in, 182022, secondo numeri e dati – regione per regione – deldi Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati altri 32. I tamponi processati, tra molecolari e antigenici, sono 97.091 e fanno rilevare un tasso di positività pari al 12,4%. Sale il numero dei pazienti in terapia intensiva, 157 in totale e 7 in più di ieri, mentre calano i ricoveri ordinari che in totale sono 3.420, 54 in meno di ieri., I NUMERI REGIONE PER REGIONE Lazio – Sono 1.492 ida coronavirus nel Lazio, 182022, secondo numeri e datideldella regione. ...

SkyTG24 : Morte Regina Elisabetta, Harry e Meghan 'disinvitati' al ricevimento. LIVE - CarloCalenda : Nelle ultime settimane la stampa diventerà sempre più partigiana. Questa è @repubblica oggi. Eppure ieri migliaia d… - enpaonlus : Cagnolina abbandonata in strada, Lala: “randagismo non si combatte con il silenzio” Quando anche l’Assessore dichia… - fisco24_info : Coronavirus ultime notizie. Oggi in Italia 12.082 nuovi casi (-1,9% in una settimana) e 32 vittime: I dati del mini… - bizcommunityit : Elezioni politiche 2022, le ultime notizie oggi. Salvini a Pontida, Letta a Monza - la Repubblica -