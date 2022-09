Ultime Notizie – Covid oggi Emilia, 1.073 contagi e 2 morti: bollettino 18 settembre (Di domenica 18 settembre 2022) Sono 1.073 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 18 settembre 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati 2 morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 7.102 tamponi eseguiti nelle Ultime 24 ore, di cui 3.280 molecolari e 3.822 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 15,1%. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 23 (+2 rispetto a ieri, +9,5%), l’età media è di 64,7 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 613 (+1 rispetto a ieri, +0,2%), età media 74,2 anni. L’età media dei nuovi positivi di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 18 settembre 2022) Sono 1.073 ida coronavirus inRomagna, 182022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati 2. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 7.102 tamponi eseguiti nelle24 ore, di cui 3.280 molecolari e 3.822 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 15,1%. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’-Romagna sono 23 (+2 rispetto a ieri, +9,5%), l’età media è di 64,7 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti, sono 613 (+1 rispetto a ieri, +0,2%), età media 74,2 anni. L’età media dei nuovi positivi di ...

