Ultime Notizie – Caro energia | Renzi a Meloni | “Su trivelle non fare come Fonzie”

(Di domenica 18 settembre 2022) “Quando dicevamo che si doveva prendere il gas dall’Adriatico altrimenti lo avrebbero preso i croati Giorgiadiceva che ero schiavo delle lobby del gas. Giorgia, sei diventata schiava delle lobbyme? O forse dovresti chiedere scusa. Giorgia non, ammetti che sullehai sbagliato”. Così Matteointervenendo nel corso di un’iniziativa elettorale a Lamezia Terme. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

sole24ore : ?? Il presidente ucraino Zelensky ha detto che i lavori di esumazione a Izyumhanno fatto emergere nuove prove delle… - SkyTG24 : Guerra #Ucraina #Russia. Inviato del #Papa coinvolto in una sparatoria, illeso. LIVE - CarloCalenda : Nelle ultime settimane la stampa diventerà sempre più partigiana. Questa è @repubblica oggi. Eppure ieri migliaia d… - lcardismo : RT @NapoliFCNews: Mertens gela il Napoli: la richiesta dei legali per il rinnovo è altissima #Napoli #SSCNapoli #ForzaNapoliSempre https://… - RedazioneDedalo : Enna – Assostampa: eletti componenti direttivo e delegati al Congresso regionale -

Il Sole 24 ORE

..., allenamenti, probabili formazioni, infortunati, squalificati Gli aggiornamenti dalla Serie Adai campi:, probabili formazioni, infortunati, squalificati in vista della ...Vi aspettiamo e seguiteci! LA TRASMISSIONE NON ANDRA' IN ONDA SU FACEBOOK! CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulleEd è proprio il compositore e strumentista cagliaritano, artista tra i più noti e apprezzati del panorama musicale sardo, il protagonista degli ultimi appuntamenti in cartellone (tutti, come sempre, ...Non solo sul campo, dove questa sera si giocherà a San Siro alle 20.45, Milan-Napoli vale anche per "lo scudetto del mercato". Nelle ultime sessioni di mercato, Maldini ...