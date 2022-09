Udinese-Inter | Roma-Atalanta e Milan-Napoli | le prime 6 della Serie A una contro l’altra | è il primo crocevia della stagione – ORARI e TV

(Di domenica 18 settembre 2022) Se le partite fossero tutte alle ore 15, sembrerebbe una domenica d’altri tempi. Invece saranno spalmate per tutto l’arcogiornata. E va detto che non è neanche male, perché primasosta per le nazionali laA offre finalmente unadi incroci degni di attenzione. È ancora la settima giornata, ma arriveranno già lerisposte decisive, quanto meno per capire quale sarà la situazione a inizio ottobre, quando comincerà un altro tour de force lungo un mese e mezzo. Il calendario mette di fronte infatti leclassifica. Si parte con, con i friulani di Sottil davanti ai nerazzurri e distanti solo un punto dalla vetta ...

fattoquotidiano : Udinese-Inter, Roma-Atalanta e Milan-Napoli: le prime 6 della Serie A una contro l’altra, è il primo crocevia della… - katasizarwo : RT @SoloEsclusivInt: Corri e Lotta! AVANTI INTER ???? ?? Matchday ?? Serie A, 7ª giornata ?? Udinese-INTER ?? DAZN, Sky Sport ? 12:30 https://… - arthurbarcelosz : Serie A 22/23, Udinese-Inter - MartinoDesulo : A Roma per vedere Udinese-Inter Chi c’è? #udinesevsinter #capitale -

IN TV - Le partite in agenda si potranno seguire in diretta streaming su DAZN o sull' App per smart - tv. Inoltresarà visibile su Sky Sport e in streaming su NOW e Sky Tv. PROGRAMMA SETTIMA GIORNATA SERIE A 2022 - 2023 Domenica 18 settembre Ore 12.30- DAZN/SKY - Sky Sport 251 e ...Ecco le giornate del calendario , asimmetrico come lo scorso anno Il Milan campione d'Italia inaugura il campionato e riparte in casa contro l', sabato 13 agosto alle 18.30. L 'sarà in ...Sfida tra i bianconeri di Andrea Sottil e i nerazzurri di Simone Inzaghi: in palio un posto nella zona Champions League della classifica.Dove vedere Diretta Udinese-Inter Streaming senza Rojadirecta. Si gioca alle ore 12:30 italiane di oggi domenica 18 setembre 2022, per la 7a giornata di Serie ...