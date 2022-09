Ucraina e autonomia alimentare europea Nevi spiega la sfida di Forza Italia

Leggi su formiche

(Di domenica 18 settembre 2022) La pandemia e la guerra inhanno evidenziato la rilevanza strategica dell’agricoltura e dell’industria di trasformazione dei prodotti, così come quanto siano fragili le nostre catene globali del valore (global value chains) esposte a crisi internazionali, pandemie e incidenti in grado di interrompere le linee di comunicazione di marittima, come accaduto nel marzo del 2021 con il blocco del Canale di Suez. La guerra incontinua a rappresentare una minaccia per la sicurezzaglobale, oggi particolarmente acuta in alcuni Paesi del Nord Africa e del Medio Oriente (quali Egitto, Yemen, Libano, Israele, Libia, Libano, Tunisia, Marocco, Iraq, Arabia Saudita), così come dei Paesi asiatici (Indonesia, Bangladesh, Pakistan), che sono i principali acquirenti di grano e mais sui mercati mondiali. I prodotti che ...