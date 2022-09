Ucraina: 4 medici uccisi da bombe russe durante l’evacuazione di un ospedale. Feriti due pazienti (Di domenica 18 settembre 2022) Strage di medici in Ucraina. Quattro sono morti, mentre 2 pazienti sono rimasti Feriti, durante un bombardamento russo nel villaggio di Strelecha, nella regione di Kharkiv, mentre era in corso un'evacuazione dei pazienti da un ospedale psichiatrico colpito da missili L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 18 settembre 2022) Strage diin. Quattro sono morti, mentre 2sono rimastiun bombardamento russo nel villaggio di Strelecha, nella regione di Kharkiv, mentre era in corso un'evacuazione deida unpsichiatrico colpito da missili L'articolo proviene da Firenze Post.

