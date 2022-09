Turista si perde a Venezia | ritrovata 20 giorni dopo a Padova | i carabinieri lo scoprono per caso

(Di domenica 18 settembre 2022) Una storia, quasi un film. Unasi era persa 20fa mentre era in visita acon il marito, poi la 70enne finlandese, è stata trovata a. La vicenda ha del singolare non ...

fanpage : La donna, in vacanza con il marito a Venezia, si è improvvisamente smarrita, facendo perdere le sue tracce. Fortuna… - franzrubino : RT @corriereveneto: Venezia, turista di 70 anni si perde tra le calli: trovata a Padova dopo 20 giorni - infoitinterno : Turista si perde a Venezia, ritrovata 20 giorni dopo a Padova - bellalilli161 : RT @blusewillis1: Turista si perde a Venezia e viene ritrovata 20 giorni dopo a Padova: la scoperta (casuale) dei carabinieri - s1lv1ap : Capisco che a Venezia si possa un po' perdere il senso dell'orientamento ma questa signore batte tutti! Turista fi… -

Una storia, quasi un film. Unasi era persa 20 giorni fa mentre era in visita a Venezia con il marito, poi la 70enne finlandese, è stata trovata a Padova . La vicenda ha del singolare non tanto per lo smarrimento in sé, la ...Ladispersa stata ritrovata grazie ad una pattuglia dei carabinieri che ha notato l'anziana dormire distesa su un marciapiede senza denaro, documenti e telefono. I militari l'hanno avvicinata ...Una storia a lieto fine anche se, dato il lungo tempo trascorso tra il momento della sparizione e quello del ritrovamento, si poteva pensare al… Leggi ...Una storia, quasi un film. Una turista si era persa 20 giorni fa mentre era in visita a Venezia con il marito, poi la 70enne finlandese, è stata trovata a Padova. La vicenda ha del ...