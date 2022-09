Turista finlandese di 70 anni scompare a Venezia e viene ritrovata 20 giorni dopo: il marito era tornato a casa (Di domenica 18 settembre 2022) Una storia a lieto fine anche se, dato il lungo tempo trascorso tra il momento della sparizione e quello del ritrovamento, si poteva pensare al peggio. La vicenda è quella di una coppia di turisti finlandesi, non più giovanissimi, in vacanza a Venezia. A un certo punto lei scompare. Il marito l’aveva accanto mentre camminavano per ponti e calle nella magica cornice e poi più nulla. L’uomo l’ha cercata senza risultati fino a quando non ha deciso di andare dalle forze dell’ordine anche perché consapevole dei distrubi di memoria della moglie e delle difficoltà in cui poteva trovarsi. Avviate le ricerche, riporta il Mattino di Padova, nessun esito. La donna non si è trovata e il marito è tornato in Finlandia. Solo dopo venti giorni, i carabinieri hanno visto un’anziana ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022) Una storia a lieto fine anche se, dato il lungo tempo trascorso tra il momento della sparizione e quello del ritrovamento, si poteva pensare al peggio. La vicenda è quella di una coppia di turisti finlandesi, non più giovanissimi, in vacanza a. A un certo punto lei. Ill’aveva accanto mentre camminavano per ponti e calle nella magica cornice e poi più nulla. L’uomo l’ha cercata senza risultati fino a quando non ha deciso di andare dalle forze dell’ordine anche perché consapevole dei distrubi di memoria della moglie e delle difficoltà in cui poteva trovarsi. Avviate le ricerche, riporta il Mattino di Padova, nessun esito. La donna non si è trovata e ilin Finlandia. Soloventi, i carabinieri hanno visto un’anziana ...

