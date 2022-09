Tu si que vales storce il muso: il concorrente è “Niente e demenziale” (Di domenica 18 settembre 2022) Non poteva mancare l’elemento disordinato a Tu si que vales. Maria De Filippi sbalordita dall’esibizione controversa. Il nuovo palinsesto della Mediaset ha aperto il sipario dopo la pausa estiva. Ritornano… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 18 settembre 2022) Non poteva mancare l’elemento disordinato a Tu si que. Maria De Filippi sbalordita dall’esibizione controversa. Il nuovo palinsesto della Mediaset ha aperto il sipario dopo la pausa estiva. Ritornano… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

fanpage : È partita la nuova stagione di #TuSiQueVales Belén Rodriguez ha deciso di tornare in scena con un outfit sensuale… - alicestrangiss : RT @sonostronzaaa: boh noi stiamo seriamente guardando tu si que vales solo per Luigi strangis - GrazianiDavide1 : @Anna50732053 @falcions85 Veramente tu si que vales ha perso 200 mila di ascolti rispetto all anno scorso . Data de… - cherrysabri : RT @_s__04: perché guardi tu si que vales? io:… - annarita_raiola : RT @giuseppe_alto: All'amore non si sfugge... anche quando sei l'uomo più veloce del mondo. Marcell Jacobs è rimasto incantato ai blocchi q… -