"Tra i suoi elettori...", "Di cosa parliamo": Concita-Renzi, botte da orbi | Video (Di domenica 18 settembre 2022) Alta tensione a In Onda, il programma condotto da Concita De Gregorio e David Parenzo su La7, la puntata è quella di sabato 17 settembre. Ospite in studio ecco Matteo Renzi, il leader di Italia Viva, finito nel mirino giusto qualche ora prima per aver utilizzato un jet privato per recarsi a Lugano. A sollevare la questione Angelo Bonelli dei Verdi, seguito a ruota da tutto il fronte ambientalista (e non solo). E sul punto, Concita e Parenzo lo stuzzicano, lo pungono. E l'ex premier non arretra di un centimetro: "Di cosa stiamo parlando, del fatto che vengono utilizzati gli aerei privati? Perché c'è la questione ambientale? Ma avete idea di cosa serve per rimettere a posto l'ambiente in questo Paese? Le trivelle per il gas, eliminare il blocco delle sovrintendenze alle rinnovabili", e via ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022) Alta tensione a In Onda, il programma condotto daDe Gregorio e David Parenzo su La7, la puntata è quella di sabato 17 settembre. Ospite in studio ecco Matteo, il leader di Italia Viva, finito nel mirino giusto qualche ora prima per aver utilizzato un jet privato per recarsi a Lugano. A sollevare la questione Angelo Bonelli dei Verdi, seguito a ruota da tutto il fronte ambientalista (e non solo). E sul punto,e Parenzo lo stuzzicano, lo pungono. E l'ex premier non arretra di un centimetro: "Distiamo parlando, del fatto che vengono utilizzati gli aerei privati? Perché c'è la questione ambientale? Ma avete idea diserve per rimettere a posto l'ambiente in questo Paese? Le trivelle per il gas, eliminare il blocco delle sovrintendenze alle rinnovabili", e via ...

