Totti-Ilary, Fabrizio Corona choc: “Tra poco pubblico tutte le foto. Seguitemi se volete la verità” (Di domenica 18 settembre 2022) Fabrizio Corona non si ferma. Dopo la recente chiusura del suo profilo Instagram probabilmente in seguito ad alcune segnalazioni, l’ex re dei paparazzi ha deciso di traslocare sul profilo del figlio Carlos Maria. Ed è proprio qui che nelle ultime ore ha preso vita la terza parte del suo “quiz”, a tema ‘separazione del momento’, ovvero quella tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Il tutto ad una condizione imposta da Corona stesso: “Quando questo profilo raggiungerà i 300mila follower continuerò con le mie indiscrezioni”. E, anche se il profilo ad ora conta 226mila follower, la promessa è stata mantenuta. O quasi. Facciamo un passo indietro, anzi due. Le prime due parti del game “condotto” da Corona hanno portato alla luce nuovi elementi sul triangolo più famoso di sempre (quello tra Alex ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022)non si ferma. Dopo la recente chiusura del suo profilo Instagram probabilmente in seguito ad alcune segnalazioni, l’ex re dei paparazzi ha deciso di traslocare sul profilo del figlio Carlos Maria. Ed è proprio qui che nelle ultime ore ha preso vita la terza parte del suo “quiz”, a tema ‘separazione del momento’, ovvero quella tra FrancescoBlasi. Il tutto ad una condizione imposta dastesso: “Quando questo profilo raggiungerà i 300mila follower continuerò con le mie indiscrezioni”. E, anche se il profilo ad ora conta 226mila follower, la promessa è stata mantenuta. O quasi. Facciamo un passo indietro, anzi due. Le prime due parti del game “condotto” dahanno portato alla luce nuovi elementi sul triangolo più famoso di sempre (quello tra Alex ...

