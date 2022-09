Totti e Ilary, un patrimonio da 110 milioni: ecco che cosa vale di più (Di domenica 18 settembre 2022) Tra Totti e Ilary Blasi è finito l’amore. La favola che in questi anni ha fatto sognare tutti si è scontrata con la dura realtà. Restano i cocci dei cuori infranti e un patrimonio da ben 110 milioni di euro da dividere. Le recenti confessioni dell’ex giocatore della Roma hanno aperto il vaso di Pandora L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di domenica 18 settembre 2022) TraBlasi è finito l’amore. La favola che in questi anni ha fatto sognare tutti si è scontrata con la dura realtà. Restano i cocci dei cuori infranti e unda ben 110di euro da dividere. Le recenti confessioni dell’ex giocatore della Roma hanno aperto il vaso di Pandora L'articolo proviene da CheSuccede.it.

stanzaselvaggia : L’intervista di Totti è un misto di rancore, indiscrezione, autogossip, mancanza di rispetto per Ilary, sua moglie… - Corriere : Totti, l’intervista esclusiva: «Non sono stato io il primo a tradire. Ho trovato i messaggi sul cellulare di Ilary,… - stanzaselvaggia : Qualcuno conosce gli account Vinted di Totti e Ilary? - infoitcultura : Domenica In, Mara Venier parlerà del caso Totti e Ilary: «Per scongiurare il flop di ascolti» - sixstar7 : @fanpage Certo.. perché totti non ha mai tradito Ilary.. poverino sconvolto dai messaggi erotici.. San Francesco.. -