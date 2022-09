Totti e Ilary, retroscena “scomodi”: “I Rolex? Francesco ha chiesto i filmati alla banca” (Di domenica 18 settembre 2022) Domenica In cambia veste e si occupa del gossip dell’estate: la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Ospite in studio Roberto D’Agostino (direttore di Dagospia), si è aperto il talk show con Mara Venier, pronti a scoprire retroscena e scoop inediti. Totti e Ilary, retroscena “scomodi”: come è venuta fuori la storia dei Rolex... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 18 settembre 2022) Domenica In cambia veste e si occupa del gossip dell’estate: la separazione traBlasi e. Ospite in studio Roberto D’Agostino (direttore di Dagospia), si è aperto il talk show con Mara Venier, pronti a scopriree scoop inediti.”: come è venuta fuori la storia dei... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

