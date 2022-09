Tornano gli storici Incontri Internazionali di Cinema e Donne. Dignità e diritti al centro del festival (Di domenica 18 settembre 2022) La tenacia delle Donne. La loro creatività, la loro resistenza. Si chiamano Maresa D’Arcangelo e Paola Paoli: organizzavano da tempo immemorabile gli “Incontri Internazionali di Cinema e Donne“. Uno dei pochi festival, in Europa, dedicati al Cinema fatto dalle Donne. A Firenze, sede delle proiezioni, sono passate negli anni tante protagoniste del Cinema internazionale: da Agnès Varda a Margarethe von Trotta, la regista Leone d’oro a Venezia con “Anni di piombo”, dall’italiana Alina Marazzi alla francese Coline Serrau. Poi, l’anno scorso, lo stop che sembrava definitivo. I titoli di coda su un festival che aveva celebrato quarantadue edizioni, nato nella temperie del femminismo e delle utopie della fine degli anni ’70, ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 18 settembre 2022) La tenacia delle. La loro creatività, la loro resistenza. Si chiamano Maresa D’Arcangelo e Paola Paoli: organizzavano da tempo immemorabile gli “di“. Uno dei pochi, in Europa, dedicati alfatto dalle. A Firenze, sede delle proiezioni, sono passate negli anni tante protagoniste delinternazionale: da Agnès Varda a Margarethe von Trotta, la regista Leone d’oro a Venezia con “Anni di piombo”, dall’italiana Alina Marazzi alla francese Coline Serrau. Poi, l’anno scorso, lo stop che sembrava definitivo. I titoli di coda su unche aveva celebrato quarantadue edizioni, nato nella temperie del femminismo e delle utopie della fine degli anni ’70, ...

