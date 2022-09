Torino, Juric: ‘Siamo la squadra meno fisica, se non siamo al 100% andiamo in difficoltà. Spiegazioni? Non ne ho’ | Serie A (Di domenica 18 settembre 2022) 2022-09-17 23:23:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: L’allenatore del Torino Ivan Juric ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro il Sassuolo: “Mi è piaciuto poco. Il ritmo era basso, tecnicamente c’erano tutti i presupposti per far loro male ma non è andata così, abbiamo fatto una brutta partita. Il gol annullato a Lazaro è quello che ci eravamo preparati a fare per tutta la gara. Non siamo stati sufficienti, abbiamo fatto scelte sbagliate e per questo ho inserito altri due attaccanti”. PESO – “Penso che siamo la squadra meno fisica della Serie A, abbiamo perso tanti giocatori con questa specificità. Bisogna fare meglio con i quinti, Vojvoda assente poteva ... Leggi su justcalcio (Di domenica 18 settembre 2022) 2022-09-17 23:23:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: L’allenatore delIvanha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro il Sassuolo: “Mi è piaciuto poco. Il ritmo era basso, tecnicamente c’erano tutti i presupposti per far loro male ma non è andata così, abbiamo fatto una brutta partita. Il gol annullato a Lazaro è quello che ci eravamo preparati a fare per tutta la gara. Nonstati sufficienti, abbiamo fatto scelte sbagliate e per questo ho inserito altri due attaccanti”. PESO – “Penso cheladellaA, abbiamo perso tanti giocatori con questa specificità. Bisogna fare meglio con i quinti, Vojvoda assente poteva ...

