Tommaso pellegrino | ”Terzo Polo partito delle competenze”

(Di domenica 18 settembre 2022) di Erika Noschese “Il Reddito di cittadinanza va riformato per poter favorire l’inserimento nel mondo del lavoro, ed è la vera grande sfida. Stiamo disabituando i giovani al lavoro, è drammatica la condizione nella quale ci troviamo”. Parla così, attuale capogruppo di Italia Viva a Palazzo Santa Lucia, analizzando lo scenario politico a pochi giorni dalle elezioni del prossimo 25 settembre., nei giorni scorsi ha annunciato che in Consiglio Regionale nascerà il Gruppo Unico Italia Viva – Azione, con le Politiche del 25 settembre, Azione e Italia Viva viaggiano insieme. Come definirebbe il? “Ilva inteso non come somma di partiti ma un progetto unico che guarda a un...