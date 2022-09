Tifosi del Milan contro Politano: è successo dopo il gol dell’azzurro (Di domenica 18 settembre 2022) Chiude la settima giornata di Serie A il match tra Milan e Napoli, una sfida entusiasmante considerando il grande inizio di campionato di entrambe le squadre. In giornata sono arrivate le vittorie di Udinese e Atalanta rispettivamente ai danni di Inter e Roma e, dunque, sia i rossoneri che i partenopei sono chiamati a rispondere sul campo. La partita era bloccata sullo 0-0, entrambe le squadre non riuscivano ad imporre il proprio gioco e di conseguenza lo spettacolo ne stava risentendo. Tuttavia, un episodio chiave si è verificato intorno al minuto 50’: Kvara in area di rigore punta Dest che lo atterra, dopo un consulto al Var, l’arbitro ha assegnato il rigore al Napoli. Dal dischetto si è presentato Matteo Politano che dagli undici metri, così come in Champions League contro i Rangers, non sbaglia e porta ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 18 settembre 2022) Chiude la settima giornata di Serie A il match trae Napoli, una sfida entusiasmante considerando il grande inizio di campionato di entrambe le squadre. In giornata sono arrivate le vittorie di Udinese e Atalanta rispettivamente ai danni di Inter e Roma e, dunque, sia i rossoneri che i partenopei sono chiamati a rispondere sul campo. La partita era bloccata sullo 0-0, entrambe le squadre non riuscivano ad imporre il proprio gioco e di conseguenza lo spettacolo ne stava risentendo. Tuttavia, un episodio chiave si è verificato intorno al minuto 50’: Kvara in area di rigore punta Dest che lo atterra,un consulto al Var, l’arbitro ha assegnato il rigore al Napoli. Dal dischetto si è presentato Matteoche dagli undici metri, così come in Champions Leaguei Rangers, non sbaglia e porta ...

FulvioPaglia : Il Saint Mirren prova ad applaudire per coprire i fischi alla regina dei tifosi del Celtic, che prontamente ribalta… - gippu1 : #Juventus In caso di esonero dell'allenatore, il Manuale della Perfetta Società allo Sbando prevede l'assunzione di… - GoalItalia : 'Birra gratis per tutti!' ?? Il Copenhagen ha accolto così i tifosi del Siviglia arrivati in Danimarca ???????? - brightlypainted : Tifosi del Milan che hanno visto il primo tempo di Davide Calabria e sono riusciti a criticarlo comunque, vi meritate sto Dest qua - ikigaiharrv : RT @Cecilia_esse: poi con calma parliamo di pogba che in un momento del genere neanche mezza storia o mezzo post per noi i tifosi o la squa… -