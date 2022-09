The Sandman 2: aggiornamenti incoraggianti sulla nuova stagione della serie Netflix (Di domenica 18 settembre 2022) Di seguito riportiamo i più recenti aggiornamenti relativi alla seconda stagione di The Sandman: parola a Neil Gaiman (l'autore dei fumetti) e a Ian Markiewicz (il supervisore degli effetti visivi). The Sandman, dopo il suo debutto in agosto, si è rivelato essere un vero e proprio successo per Netflix e oggi, il produttore esecutivo e autore dei fumetti Neil Gaiman, ha parlato della seconda stagione, spiegando che il considerevole budget dello show è sicuramente un fattore molto importante che la piattaforma sta attualmente valutando a proposito di un eventuale rinnovo. Detto questo, Gaiman crede che le trattative siano "sulla buona strada" per una seconda stagione e durante un'intervista di Screen Rant, il supervisore degli effetti ... Leggi su movieplayer (Di domenica 18 settembre 2022) Di seguito riportiamo i più recentirelativi alla secondadi The: parola a Neil Gaiman (l'autore dei fumetti) e a Ian Markiewicz (il supervisore degli effetti visivi). The, dopo il suo debutto in agosto, si è rivelato essere un vero e proprio successo pere oggi, il produttore esecutivo e autore dei fumetti Neil Gaiman, ha parlatoseconda, spiegando che il considerevole budget dello show è sicuramente un fattore molto importante che la piattaforma sta attualmente valutando a proposito di un eventuale rinnovo. Detto questo, Gaiman crede che le trattative siano "buona strada" per una secondae durante un'intervista di Screen Rant, il supervisore degli effetti ...

